также в разделеМир
Макрон обещает восстановить Нотр-Дам за пять лет 6
Болтон: КНДР испытаниями ракет нарушает резолюцию ООН 7
Суд в США заблокировал строительство стены с Мексикой 19
НАТО меняет военную стратегию из-за РФ 31
Президент ПАСЕ просит депутатов рассмотреть возвращение в Ассамблею РФ 73
Мэй объявила об отставке 41
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками для глобального интернета 78
Мэй передумала выносить на голосование соглашение о Brexit 36
Германия против санкций в отношении «Северного потока – 2» 29
Лидер Палаты общин подала в отставку из-за Brexit 20
Израиль и ХАМАС договорились о «режиме тишины» на полгода 300
Трамп: США совершили кибератаку против РФ 122
В Бразилии неизвестные расстреляли в баре 11 человек 12
В Египте около автобуса с туристами прогремел взрыв 55
Досрочные выборы в Австрии пройдут в сентябре 14
Мэй анонсировала новое предложение по Brexit 20
Победителем Евровидения-2019 стал представитель Нидерландов 150
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за «переговоров с россиянкой» 47
Российские войска на территории Венесуэлы помогают режиму Николаса Мадуро подготовиться к возможным угрозам со стороны США.

Об этом заявил посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский, сообщает AFP.

«Правительство Венесуэлы пребывает в состоянии тревожного ожидания, поскольку США неоднократно угрожали применить силу против страны», - заявил Заемский, отметив, что именно из-за этого венесуэльские силовики должны быть уверены, что их оружие - в рабочем состоянии.

По словам Заемского, российские военные эксперты обучают венесуэльцев «поддержанию боеготовности своей техники и учат их, как ее лучше использовать».

Он также отметил, что по закону российским военным разрешено находиться в Венесуэле в соответствии с соглашением, подписанным между странами в 2001 году.

Российский дипломат подчеркнул, что несмотря на всю подготовку, он верит в мирный путь урегулирования кризиса посредством «диалога и поиска компромисса».

Как известно, с января в Венесуэле продолжается политический, а также социально-экономический кризис, вызванный противостоянием между президентом Николасом Мадуро и Хуаном Гуайдо - лидером оппозиции и председателем парламента страны, которого большинство западных стран, включая США, признали временным венесуэльским президентом.

В конце марта появилась информация о прибытии в Венесуэлу двух самолетов с российскими военными и оборудованием. При этом отмечалось, что россиян в Венесуэле встретили представители правительства Николаса Мадуро. В Каракасе объяснили, что визит военных связан с реализацией ранее подписанных контрактов между РФ и Венесуэлой.

Президент США Дональд Трамп призвал Россию вывести военных из Венесуэлы, а вице-президент страны Майк Пенс назвал прибытие российских военных в Венесуэлу провокацией, предупредив российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, что США будут реагировать на попытки России обострить напряженность в стране.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1508 грн.
95
Теги