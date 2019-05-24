Начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак, который во время боев за Иловайск летом 2014 года возглавлял сектор «Б», рассказал, что выходил из окружения в составе группы из 14 человек с тяжелораненым бойцом и сам мог погибнуть. Об этом он сказал в интервью УНИАН.

«Для меня этот бой не закончился, потому что до сих пор неизвестна судьба многих, кто пропал без вести... Это все – бремя в моей душе. Но я ни перед кем глаза не опускаю. Не потому, что я такой бесстрашный, а потому, что я сделал все, что мог сделать. Наверное, главная моя проблема в том, что я остался жив», - заявил он, комментируя бои за Иловайск.

Хомчак подчеркнул, что наличие генерала там было элементом сдерживания для бойцов. «Потому что все смотрят, что генерал здесь, он не дурак, он себя уважает, не убегает, значит, мы тоже будем воевать. Хотя у меня были ситуации, когда мне говорили, что все уже оставляют Иловайск, а я говорил - «нет, я на месте», тогда все - «мы воюем дальше», - добавил он.



В целом он отметил, что в составе группы вышел из Иловайска в безопасную зону в город Комсомольск в 4-5 часов утра 31 августа. «Когда мы выходили, я связался с руководителем АТО, генералом Муженко по телефону и сказал, чтобы прислали вертолет, потому что у нас раненые. Наша группа состояла из 14 человек, мы с собой тащили бойца тяжело раненого в плечо», - заявил он.

Генерал сказал, что после выхода их вывезли в Старую Ласпу, туда подходила первая бригада оперативного назначения Нацгвардии, они оказали помощь раненому. «Кофе и чаем нас угостили, потому что не ели несколько дней вообще, а воду пили из Кальмиуса... - рассказал Хомчак. После этого за нами прибыл вертолет. Мы прилетели в шестьдесят первой госпиталь. Я там пересел в другой вертолет, с десантниками, через 50 минут был в штабе АТО в Краматорске и сидел перед руководителем АТО, командующим Нацгвардией, министром обороны. Доложил им всю ситуацию. Это было 8-9 часов утра 31 августа. А на утро 1 сентября я был в Администрации президента и докладывал о положении дел президенту».

По его словам, все, кто выходили из Иловайска, - герои. «Речь не о том, чтобы всем дать Героя Украины, но их надо назвать. Они заслужили быть героями. Люди храбро воевали... Ситуация трагическая, но, возможно, и ситуация переломила ход всего, что есть», - сказал он.



«Мы не знаем, что было бы, какой бы сейчас была линия столкновения, если бы не было той ситуации. Поэтому людей – и мертвых, и живых – надо поблагодарить, что они тогда не сдались, не убегали в РФ, они действительно воевали достойно. Это был момент, когда россияне поняли, что дальше идти нельзя, потому что украинцы идут на смерть, но не сдаются. Я хочу, чтобы эта трагическая ситуация была более поучительной и выводы были более широкими и понятными. Там была проявлена воля украинского народа. Там было показано, что добробаты - это не какие-то нацисты, пришедшие убивать, людей вешать, а которые вместе с военными рядом воюют», - подчеркнул генерал.

В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

Генпрокуратура 14 августа 2017 года обнародовала результаты расследования событий под Иловайском в августе 2014 года. Согласно этим результатам, главным виновником Иловайской трагедии является военное командование РФ. Генпрокуратура сообщила, что материалы расследования военных преступлений в ходе событий под Иловайском переданы в офис Международного уголовного суда в Гааге. В ГПУ заявили, что в ночь на 24 августа 2014 года во время Иловайской трагедии силы вторжения ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп - 3,5 тыс. человек, до 60 танков; до 320 БМД (БМП) до 60 орудий; до 45 минометов; 5 ПТРК. Участники битвы под Иловайском требуют привлечь к ответственности военных командиров за планирование Иловайской операции и за все события, которые привели к трагедии.

