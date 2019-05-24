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Постоянный третейский суд в Гааге 10-14 июня проведет первые слушания в арбитраже Украина против России о нарушении Москвой международного морского права в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Соответствующее заявление размещено на сайте суда, сообщает Европейская правда.

«На слушаниях будут рассмотрены предварительные возражения, выдвинутые Российской Федерацией», - говорится в заявлении.

В четверг, 13 июня, РФ представит второй раунд устных аргументов, и на следующий день, в пятницу, 14 июня, Украина представит второй раунд своих устных аргументов.

Только вступительное заявление каждой стороны в первом раунде устных выступлений будет открытой для общественности. Затем слушания будет проходить в закрытом режиме.

Напомним, Украина инициировала арбитражное производство против РФ в сентябре 2016 года «с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму акваториях в Черном море, Азовском море и Керченском проливе».

В августе 2018-го суд в Гааге решил рассмотреть возражения России, отложив рассмотрение по существу.

Основное возражение России заключается в том, что претензии Украины фактически не касаются Конвенции ООН по морскому праву, а являются попыткой получить решение, подтверждающее суверенитет Украины над Крымским полуостровом.

Как отметили в МИД Украины, это отрицание явно неправильно толкует иск Украины.
ForUm

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