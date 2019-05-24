Большинство выступающих на Постоянном комитете в Париже раскритиковали планы возвращения РФ, но еще больше – молчали. Об этом заявил народный депутат, председатель парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, комментируя заявление президент ПАСЕ по возможности возвращения России в Ассамблею.

«Президент ПАСЕ призвала на июньской сессии проголосовать за изменения в регламент ПАСЕ, которые позволят вернуться российской делегации. Министр по европейским делам Франции, которая начала председательствовать в Совете Европы, считает, что надо исходить из «кризиса в организации», но не иметь при этом «победителей или побежденных». Большинство выступающих на Постоянном комитете в Париже сегодня были критичны к планам возвращения РФ, но... еще больше просто молчали. Просто молчали. Выступление дня принадлежит шотландскому Лорду Фоуксу, который спросил, была бы такая же реакция у Совета Европы, если бы оккупировали часть Финляндии, Норвегии или Франции», - написал он в Facebook.

Политик отметил, что украинскую делегацию в ПАСЕ ждет битва (3 и 24 - 25 июня).

«Очевидно, без поддержки главного, кто отвечает за внешнюю политику. Он или молчит, или так уточнит о «референдуме», что лучше молчал бы. И грызня, преимущественно подковерная, внутри дипломатических и околодипломатических кругов, которая обострилась со сменой власти, эффективности украинским действиям на внешних территории не добавляет. Но мы, в украинской делегации в ПАСЕ, не сдадимся. Даже если нас будет крайне мало», - подчеркнул Арьев.

Напомним, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье просит депутатов на летней сессии рассмотреть возможность возвращения Российской Федерации в сессионный зал Ассамблеи.