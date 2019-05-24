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В пятницу, 24 мая, после заседания синода митрополит Православной церкви Украины Епифаний сообщил, что почетный патриарх Филарет 15 декабря 2018 года не подписал управление уставом, который приняли во время Объединительного собора, сообщает ТСН.

«Синодом было засвидетельствовано, что в своей дальнейшей жизни и деятельности Украинская поместная православная церковь будет руководствоваться священным преданиям, священным писанием и принятым 15 декабря 2018 года уставом в стенах Софии Киевской. Мы практически все были единодушны в предыдущих решениях, но последнее решение не было подписано только патриархом», - заявил Епифаний.

По его словам, во время сегодняшнего синода стороны обсудили ситуацию, которая сложилась в Православной церкви Украины и заявления, которые звучали в течение последних двух недель. Но Филарет продолжил настаивать на том, что Киевский патриархат еще существует и его не сняли с регистрации. «Хотя все мы пытались убедить и доказать, что юридически и фактически уже нет УПЦ КП, а Киевский патриархат лег в основу ПЦУ», - рассказал митрополит.

«Поэтому в определенной степени мы дискутировали, разговаривали, убеждали, но все увидели, что святейший патриарх Филарет, к сожалению, остался на своем», - подытожил он.


Напомним, сегодня, 24 мая на территории Национального заповедника «София Киевская» проходил синод Православной церкви Украины.

Ранее бывший глава УПЦ КП, а ныне почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил СМИ, что Киевский патриархат не ликвидирован.

На молитвенное празднование в честь священномученика Макария во Владимирском соборе в Киеве 14 мая, которое организовал почетный патриарх ПЦУ Филарет, прибыли только четыре епископа из более чем 60.

Патриарх Филарет заявил, что хочет руководить ПЦУ, а за митрополитом Епифанием предлагает оставить представление Украинской церкви за рубежом. По его словам, именно об этом договаривались с Епифанием, архиереями и Президентом Петром Порошенко в прошлом году перед Объединительным собором, но его якобы обманули.
ForUm

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