В Киево-Печерской лавре в храме в честь Рождества Божией Матери, в день памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских была совершена праздничная Божественная литургия.
Фото: КДАиС
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу КДАиС, после богослужения состоялся молебен у памятника святым на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
Богослужение совершили ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Сильвестр и проректор по воспитательной работе епископ Амвросий.
За литургией молились преподаватели, студенты духовных школ, а также прихожане храма.
Богослужебные песнопения исполнял академический хор под управлением архимандрита Леонтия (Тупкало).
Во время литургии была преподнесена особая молитва о единстве Церкви и мире в Украине.
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