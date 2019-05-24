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В Киево-Печерской лавре в храме в честь Рождества Божией Матери, в день памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских была совершена праздничная Божественная литургия.

Фото: КДАиС

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу КДАиС, после богослужения состоялся молебен у памятника святым на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Богослужение совершили ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Сильвестр и проректор по воспитательной работе епископ Амвросий.

За литургией молились преподаватели, студенты духовных школ, а также прихожане храма.

Богослужебные песнопения исполнял академический хор под управлением архимандрита Леонтия (Тупкало).

Во время литургии была преподнесена особая молитва о единстве Церкви и мире в Украине.
ForUm

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