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Боевики передали на подконтрольную правительству Украины территорию 60 осужденных, которые отбывали наказание в тюрьмах на оккупированной территории Луганской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Опять я на мосту в Счастье. Забрала 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления», – написала она.

По словам Денисовой, это уже пятый этап передачи заключенных с оккупированной части Луганской области. «С декабря 2018 года по май 2019 мы переместили 255 осужденных. Из них 105 человек или их родственники непосредственно обращались ко мне с заявлениями о переводе. Всего, вместе с лицами, которые переведены из оккупированной части Донецкой области - перемещено 268 осужденных. Из них уже 46 человек освобождены. В течение 2014-2019 гг. переведено 454 осужденных», – подчеркнула омбудсмен.

Напомним, 22 апреля боевики передали на подконтрольную правительству Украины территорию 60 осужденных из тюрем оккупированной территории Луганской области.
ForUm

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