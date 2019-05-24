также в разделеЭкономика
МВФ готов сотрудничать с Украиной после назначения нового Кабмина 18
Всемирный банк: Украине нужно 50 лет, чтоб достичь уровня Польши 19
«Нафтогазу» нужен $1 миллиард на закупку газа к зиме 16
Банки в Украине будут ликвидировать по-новому 36
Всемирный банк призвал Украину сохранить сотрудничество с МВФ 23
В ГФС пояснили, когда начнут действовать новые штрафы для «евробляхеров» 28
Президент EBA: Первые назначения Зеленского не способствуют бизнес-климату 28
Приватбанк подал иск к Коломойскому в США 64
Roshen будет судиться за красную ленту для тортов 72
Украина вышла еще из трех соглашений СНГ 61
Кабмин утвердил модель проведения анбандлинга «Нафтогаза» 19
Кабмин ужесточил лицензирование туроператоров 45
АМКУ расследует закупки «Нафтогазом» и его «дочкой» газа по завышенным ценам 45
Кабмин выделил на аудит Укроборонпрома 32 миллиона 67
Коломойский окончательно проиграл суды НБУ по залоговому имуществу 197
Украина ввела пошлины на цемент из РФ, Беларуси и Молдовы 28
В Украине разрешат проектировать здания высотой до 150 метров 44
Гройсман назвал «Северный поток-2» энергетическим оружием России 25

Промышленное производство в Украине в апреле 2019 года выросло на 5,2% по сравнению с апрелем 2018 года, после увеличения в марте на 2,1% и падения в феврале и январе 2019 года - на 1,8% на 3,3% соответственно, сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в апрель-2019 к апрелю-2018 также возросло на 4,4%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в апреле снизилось на 1,8%, однако с учетом сезонного фактора возросло – на 0,9%.

В целом по итогам первых четырех месяцев 2019 года рост промпроизводства к аналогичному периоду 2018 года составляет 0,6%, тогда как по итогам трех месяцев оно сократилось на 0,9%, сообщили в Госстате.

Согласно данным ведомства, в апреле-2019 к апрелю-2018 рост составил: в перерабатывающей промышленности - 7,4%; в добывающей промышленности и разработке карьеров – 2,7%; в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 0,3%.

Как сообщалось, промышленное производство в 2018 году в стране возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом. При этом в декабре-2018 к декабрю-2017 снижение составило 3,5%.

За 2018 год перерабатывающая промышленность выросла на 0,2%, добывающая промышленность и разработка карьеров - на 2,1%, поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - на 2,8%.

Напомним, промышленное производство в Украине в марте 2019 года в годовом выражении – к марту 2018 года - выросло на 2,1% без учета корректировки на эффект календарных дней.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги