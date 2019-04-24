Промышленное производство в Украине в марте 2019 года в годовом выражении – к марту 2018 года - выросло на 2,1% без учета корректировки на эффект календарных дней после падения на 1,8% месяцем ранее.



Как сообщает УНИАН со ссылкой на Государственную службу статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в марте в годовом выражении выросло на 2,7% против падения на 1,8% месяцем ранее.

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в марте увеличилось на 12% без учета корректировки на эффект календарных дней, на 2,4% - с учетом корректировки.

По информации Госстата, наибольшее падение в марте в годовом выражении зафиксировано в производстве электрического оборудования – 19,2%, текстильном производстве – 10,3%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 8,1%, добыче каменного и бурого угля – 3,8%.

Наибольший рост зафиксирован в производстве мебели и другой продукции, ремонте и монтаже машин – 12,9%, производстве резиновых, пластмассовых изделий и другой неметаллической минеральной продукции – 12,4%, металлургическом производстве, кроме машин и оборудования - 8,9%.

Отмечается, что за январь-март 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года промпроизводство снизилось на 0,9%, тогда как годом ранее – выросло в аналогичном измерении на 2,9%. Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Автономной Республики Крым, а также в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, промышленное производство в Украине в 2018 году выросло на 1,1% после падения на 0,1% в 2017 году.