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Президент Украины Владимир Зеленский призвал IT-сообщество объединить усилия для внедрения электронного управления. Об этом он сказал, выступая на іForum - 2019 в Киеве с презентацией «Гарант инноваций: создаем будущее вместе», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он отметил, что использование цифровых технологий в разы дешевле, чем содержание чиновничьего аппарата. Однако Украина, по данным ООН за 2018, в развитии электронного правительства пока уступает Казахстану, Беларуси, Узбекистана, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору – РФ.

«Дело не в людях, дело в системе. И можете считать меня наивным мечтателем, но мы хотим сделать государство в смартфоне, правительство в смартфоне. Время это сделать. Без вас не справимся», - обратился он к участникам форума.

По словам Президента, внедрение электронного управления необходимо на 4 уровнях: информация о государстве, коммуникации и транзакции с государством и привлечения к управлению государством.

«Как было бы круто, когда ты едешь на работу и можешь получать на телефон не только новости и информацию о погоде, но и контролировать, какие законопроекты подаются, менять их, контролировать, каких люди выбирают, как их можно отозвать, какие петиции готовятся. Поэтому я действительно мечтаю о нашей стране в смартфоне и чтобы мы были первыми в мире, минуя нынешний этап, который нам трудно догнать», - сказал Зеленский.

Он также призвал IT-сообщество к сотрудничеству. В частности, со своими идеями представители отрасли могут обращаться к внештатному советнику главы государства Михаилу Федорову. Для этих людей на следующей неделе будет запущен онлайн-проект «Лифт».
ForUm

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