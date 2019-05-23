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Фонд гарантирования вкладов, внедряя ведущий мировой опыт по выводу неплатежеспособных банков с рынка, реализует пилотный проект по переходу к управлению банками без ликвидаторов «Банк = фонд». Первым банком, в котором ФГВФЛ непосредственно выполняет функции ликвидатора, стал ПАО «Профин Банк», сообщает пресс-служба фонда.

«Мы хотим усовершенствовать подходы к управлению неплатежеспособными банками для максимального снижения возможных коррупционных и операционных рисков процедуры их ликвидации. Для этого мы изучаем и внедряем передовой мировой опыт в этой сфере. В частности, в мировой практике, непосредственное управление банками в ликвидации осуществляет такой флагман ликвидационной процедуры как FDIC (Федеральная корпорация страхования депозитов (США) », - отметила заместитель директора-распорядителя Фонда Светлана Рекрут.

Целью проекта «Банк = Фонд» является сокращение расходов, связанных с процедурой ликвидации банка, значительное снижение влияния человеческого фактора на этот процесс, а также содействие максимальной интеграции Фонда непосредственно в операционные процессы банка для оптимизации и унификации процедур вывода его с рынка.

Согласно решению исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов, с 21 мая 2019 ФГВФЛ непосредственно будет выполнять функции ликвидатора ПАО «Профин Банк». В связи с этим отозваны полномочия ликвидатора уполномоченного лица Фонда на ликвидацию.

Кредиторы и вкладчики банка теперь могут обращаться по любым вопросам непосредственно в Фонд гарантирования вкладов.

Напомним, на основании постановления правления Нацбанка Украины о признании ПАО «Профин банк» неплатежеспособным с 20 января 2015 в банке введена временная администрация. Процедура ликвидации начата 20 апреля 2015. По состоянию на начало мая 2019 вкладчики банка получили 36,3 млн грн гарантированного возмещения, или 93,5% от общей гарантированной суммы возмещения.
ForUm

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