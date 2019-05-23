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26 мая в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры состоится Пасхальный концерт победителей Гран-при Международного песенного фестиваля «Гайновские дни церковной музыки» (Польша) хора Киевской духовной академии и семинарии под руководством архимандрита Романа (Подлубняка). 

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, хор Киевских духовных школ получил Гран-при Международного фестиваля церковной музыки, который проходил по благословению Предстоятеля Польской Православной Церкви Митрополита Варшавского и всей Польши Саввы и при содействии Президента Польши Анджея Дуда, в начале мая в Польше.

На фестивале судьям представили произведения известных церковных композиторов 28 хоров из разных стран Европы. В исполнении хора КДАиС прозвучали произведения знаменного распева, композиторов Александра Кастальского, Чеснокова, регента хора архимандрита Романа, а также распевы Киево-Печерской лавры.

«Приглашаем всех разделить с нами радость победы!», - обратились участники хора во главе с регентом архимандритом Романом и пригласили всех желающих на концерт.
ForUm

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