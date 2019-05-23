Вчера, в селе Бучалы Городокского района Львовской области в результате падения грузового лифта на складе предприятия погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС в области.

В 11:40 к спасателям поступила информация, что в складском помещении частного предприятия грузовым лифтом придавило двоих людей. Спасатели провели работы по поднятию лифта и извлечению тел погибших.

В шахте грузового лифта находились двое работников частного предприятия, жители Львовской области в возрасте 23 и 32 лет.