Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что стране придется учитывать позицию боевиков группировок «ДНР» и «ЛНР», оккупировавших часть Донбасса.

Такое мнение он высказал в ходе общения с журналистами, сообщают «Новости Донбасса».

По его словам, первым шагом по решению конфликта на Донбассе должно быть освобождение всех пленных. «Второе – диалог, третье – прекращение огня, четвертое – урегулирование ситуации на Донбассе, а потом и в Крыму», – добавил Кравчук.

Экс-президент отметил, что за каждым таким шагом есть разные силы. «Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление. Таким образом, есть четыре точно и пятые – боевики – субъекты этого вопроса», – отметил он.

При этом Кравчук считает, что «самый лучший путь» – это освобождение территорий силовым путем, но Украине он недоступен. «У нас силы такой пока что нет, поэтому мы должны действовать политико-дипломатическим путем», – заключил он.

Напомним, 21 мая глава Администрации Президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что власть рассматривает вынесение на всенародный референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ.