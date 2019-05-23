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Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко отправил главе Совбеза ООН письмо, посвященное рассмотрению закона об украинском языке.

Об этом сообщила пресс-служба представительства Украины в ООН.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">В.Єльченко надіслав голові Ради Безпеки лист щодо Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та аргументацію про те, чому цей закон не відноситься до порядку денного Радбезу ООН.<br><br>Лист буде опублікований в ООН як офіційний документ Ради Безпеки <a href="https://t.co/SZDxX14DWE">pic.twitter.com/SZDxX14DWE</a></p>&mdash; UKR Mission to UN (@UKRinUN) <a href="https://twitter.com/UKRinUN/status/1131265466259968005?ref_src=twsrc%5Etfw">22 мая 2019 г.</a></blockquote>
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«Владимир Ельченко направил председателю Совета Безопасности письмо относительно Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и аргументацию о том, почему этот закон не относится к повестке дня Совбеза ООН», - говорится в сообщении.

Письмо будет опубликовано в ООН в качестве официального документа Совета Безопасности.

Напомним, члены Совета Безопасности ООН в понедельник, 20 мая, проголосовали против проведения заседания, инициированного делегацией РФ относительно украинского закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
ForUm

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