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В Николаеве мужчина бросил дымовую шашку на территорию арсенала Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

«Подразделения охраны среагировали мгновенно. Расчетом охраны выявлено и прекращено противоправные действия, а дежурное подразделение задержало гражданина, который забросил дымовую шашку на военный объект и пытался скрыто оставить место правонарушения», - сообщается на странице ВМС в Facebook.

Нарушителя передали в правоохранительные органы, его противоправные действия зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Командование части немедленно усилило охрану объекта и провело проверку охраняемой территории на наличие посторонних лиц и предметов. О происшествии немедленно сообщили представителям Службы безопасности Украины, Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины и Национальной полиции в Николаевской области.

Напоминаем, военные объекты охраняются вооруженными караулами, охрана в случае противоправных действий нарушителей имеют право применять оружие на поражение.  
ForUm

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