Участок найденной древней улицы времен Киевской Руси на Почтовой площади в Киеве признан памятником археологии и истории национального значения.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 22 мая, сообщил министр культуры Евгений Нищук.

«Почтовая Площадь – уникальный центр Украины-Руси. Отныне «Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева», а в народе просто «Почтовая» стал памятником археологии и истории национального значения. Спасибо коллегам по правительству и лично премьеру Владимиру Гройсману за понимание и поддержку этого важного вопроса», - написал он в Facebook.

Напомним, в начале 2015 года во время строительных работ на Почтовой площади была обнаружена часть улицы времен Киевской Руси и другие артефакты XI-XII веков.

В июле 2016 года директор Департамента культуры КГГА Диана Попова заявила, что раскопки древнего города на Почтовой площади будут продолжаться и проблем с финансированием работ по консервации и сохранению находок нет. Однако исследования были приостановлены в марте 2017 года.

В декабре 2017 года заместитель председателя КГГА Алексей Резников заявил, что из-за давления грунта со всех сторон, возникшего из-за строительства ТРЦ, существует угроза дальнейшей безопасной эксплуатации зданий вокруг Почтовой площади и метрополитена, поэтому археологические и строительные работы приостановлены.

С 20 июня 2018 года на Почтовой площади продолжается бессрочная акция активистов с требованием создать на месте раскопок музейное пространство. Активисты круглосуточно находятся на площади и распространяют информацию о выявленных археологами находках и ситуации с застройкой территории, поскольку проектом предусмотрено строительство торгового центра.

21 июня депутаты Киевсовета поддержали решение о принятии мер по сохранению археологических находок на Почтовой площади с целью создания музея, но отклонили предложения о расторжении инвестиционного договора с застройщиком этой территории.

Вместе с тем активисты заявили, что не прекратят акцию, пока не будет решения о прекращении договора с застройщиком Почтовой площади. Они считают, что решение Киевсовета о строительстве ТЦ является «оттягиванием времени», в документе нет четкой формулировки, что на площади создадут музей.