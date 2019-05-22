В Соломенском районе Киеве открыли мурал с изображением Симона Петлюры, сообщает пресс-служба КГГА.

Как напомнили в Департаменте культуры, в январе этого года усилиями Киевской городской государственной администрации в столице впервые установили мемориал Симону Петлюре - памятный барельеф.

Поэтому открытие мурала с его изображением - это еще один важный шаг на пути увековечения создателя украинской государственности начала ХХ века, имя которого стало одним из символов борьбы украинцев за свободу.

Напомним, 22 мая 2019 исполняется 140 лет со дня рождения государственного и общественно-политического деятеля, председателя директории Украинской Народной Республики, Главного Атамана Войск и флота УНР Симона Петлюры, который стал одним из ведущих деятелей Украинской революции 1917-1921 годов.

Мурал находится по адресу ул. Зои Космодемьянской, 18.