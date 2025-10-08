"Подарунок для Путіна" приземлився в Києві

У центрі Києва, поблизу посольства Чехії на вулиці Ярославів Вал, створили новий мурал, присвячений гелікоптеру Black Hawk UH-60 «Čestmír». Цей гелікоптер був придбаний чеськими громадянами та переданий Головному управлінню розвідки (ГУР) України влітку 2025 року.

Мурал є символом подяки за потужну волонтерську ініціативу чехів та уособленням міжнародної солідарності.

Де розмістили мурал та що на ньому зображено

Нове стінописне зображення прикрашає стіну поруч із входом до Посольства Чехії в Україні на вулиці Ярославів Вал.

На муралі зображено бойовий гелікоптер Black Hawk UH-60 із позначенням «Čestmír». Поряд із зображенням автори розмістили заклик: «фотографуй і публікуй», заохочуючи перехожих поширювати знімки мистецької роботи та її історію.

Історія Black Hawk «Čestmír»

Гелікоптер «Čestmír» став одним із найяскравіших прикладів волонтерської допомоги Україні від громадян Європейського Союзу.

Назва: Ім'я «Čestmír» походить від чеського слова «честь» , що символізує солідарність та підтримку українських воїнів.

Збір коштів: Гелікоптер було придбано завдяки кампанії Darek pro Putina («Подарунок для Путіна»), яка організувала збір коштів на бойову машину для української розвідки.

Учасники: У проєкті взяли участь понад 20 642 жителі Чехії та Словаччини , які пожертвували близько 3 мільйонів доларів .

Передача: Гелікоптер було передано Головному управлінню розвідки України влітку 2025 року.

Символ партнерства та вдячності

Створення муралу відбулося за підтримки Посольства Чехії в Україні. Це мистецьке полотно є не лише символом подяки, а й нагадуванням про міжнародну підтримку України у її боротьбі проти російської агресії.

Мурал візуально закріплює партнерство між Україною та Чехією, а також популяризує культуру вдячності серед киян та гостей столиці.