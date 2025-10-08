"Подарунок для Путіна" приземлився в Києві

У центрі Києва, поблизу посольства Чехії на вулиці Ярославів Вал, створили новий мурал, присвячений гелікоптеру Black Hawk UH-60 «Čestmír». Цей гелікоптер був придбаний чеськими громадянами та переданий Головному управлінню розвідки (ГУР) України влітку 2025 року.
Мурал є символом подяки за потужну волонтерську ініціативу чехів та уособленням міжнародної солідарності.
Де розмістили мурал та що на ньому зображено
Нове стінописне зображення прикрашає стіну поруч із входом до Посольства Чехії в Україні на вулиці Ярославів Вал.
На муралі зображено бойовий гелікоптер Black Hawk UH-60 із позначенням «Čestmír». Поряд із зображенням автори розмістили заклик: «фотографуй і публікуй», заохочуючи перехожих поширювати знімки мистецької роботи та її історію.
Історія Black Hawk «Čestmír»
Гелікоптер «Čestmír» став одним із найяскравіших прикладів волонтерської допомоги Україні від громадян Європейського Союзу.
-
Назва: Ім'я «Čestmír» походить від чеського слова «честь», що символізує солідарність та підтримку українських воїнів.
-
Збір коштів: Гелікоптер було придбано завдяки кампанії Darek pro Putina («Подарунок для Путіна»), яка організувала збір коштів на бойову машину для української розвідки.
-
Учасники: У проєкті взяли участь понад 20 642 жителі Чехії та Словаччини, які пожертвували близько 3 мільйонів доларів.
-
Передача: Гелікоптер було передано Головному управлінню розвідки України влітку 2025 року.
Символ партнерства та вдячності
Створення муралу відбулося за підтримки Посольства Чехії в Україні. Це мистецьке полотно є не лише символом подяки, а й нагадуванням про міжнародну підтримку України у її боротьбі проти російської агресії.
Мурал візуально закріплює партнерство між Україною та Чехією, а також популяризує культуру вдячності серед киян та гостей столиці.Автор: Галина Роюк