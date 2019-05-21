Сегодня, 21 мая, Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о применении антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину цементных клинкеров и портландцемента из РФ, Беларуси и Молдовы, сообщает пресс-служба МЭРТ.

МКМТ установила наличие демпингового импорта из этих стран в течение 2015-2018 годов. В то же время, доли импорта цементных клинкеров и портландцемента из РФ, Беларуси и Молдовы в общем объеме импорта этих товаров в Украину в течение всего периода исследования постоянно росли, что свидетельствует о намерении дальнейшего увеличения объема демпингового импорта из этих стран.

Поэтому, МКМТ приняла решение о применении антидемпинговой пошлины в размере 114,95% с товара происхождением из Российской Федерации; 57,03% - с товара происхождением из Республики Беларусь; 94,46% - с товара происхождением из Республики Молдова.

Пошлина будет взиматься в течение пяти лет.

Напомним, ранее Кабмин ввел эмбарго на импорт российских портландцемента; глиноземного, шлакового, сульфатостойкого цемента и подобных гидравлических цементов, в том числе в форме клинкеров.