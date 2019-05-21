Глава правительства Украины Владимир Гройсман предложил министру энергетики США Рику Перри объединить усилия по противодействию российскому газовому проекту Nord Stream 2. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Кабмина.

«Строительство Nord Stream 2 – разновидность энергетического оружия России. Они хотят использовать этот газопровод для влияния на европейских партнеров. Украина категорически против строительства. Спасибо США за поддержку в этом важном вопросе», - сказал Гройсман.

В свою очередь Перри подчеркнул, что США поддерживают Украину и останутся нашим сильным экономическим партнером.

«В Украине огромные природные ресурсы находятся под землей и это важный ресурс вашего народа. Нужно противодействовать тем, кто может использовать энергетику как оружие. Поэтому США выступает против строительства российского газопровода Nord Stream 2», - сказал он.

Как сообщал ForUm, Германия, Финляндия и Швеция уже предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.

Дания решила увязать разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.

Тогда в компании-операторе проекта Nord Stream-2 AG заявили, что разработали маршрут газопровода в обход Дании без удорожания для проекта.

В конце марта глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил об отказе Дании согласовать маршрут газопровода «Северный поток-2».

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства магистрального газопровода «Северный поток 2», спустя более двух лет с момента подачи первой заявки на получение разрешения на строительство в водах Дании подала заявку по третьему варианту маршрута газопровода.