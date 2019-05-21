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В Окружной административный суд города Киева поступил иск к председателю Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергею Козьякову.

Как сообщает пресс-служба суда, на этот раз суд просят установить у Козьякова отсутствие полномочий подписывать доверенности должностным и служебным лицам ВККСУ на представительство интересов Комиссии в судах и других органах власти.

Вместе с иском суд получил заявление о принятии мер его обеспечения. Среди его требований – запретить должностным и служебным лицам ВККСУ представлять интересы Комиссии на основании доверенностей, выданных председателем ВККСУ.

Сейчас решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска и вопрос об открытии производства по делу.

Напомним, со вчерашнего дня, 20 мая, неизвестные блокируют здание Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
ForUm

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