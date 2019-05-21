Главу кафедры высокомобильных десантных войск и сил специальных операций Национального университета обороны Украины оштрафовали за нарушение законодательства в сфере охраны государственной тайны.

Соответствующее решение принял Соломенский районный суд Киева по результатам рассмотрения дела, возбужденного Главным управлением военной контрразведки СБУ по факту несанкционированного посещения Беларуси, сообщает белорусская служба Радио Свобода.

В судебном решении фамилия военнослужащего не указана, но известно, что эту кафедру в Национальном университете обороны возглавляет полковник Игорь Данилюк.

Он имеет доступ к информации с грифами «секретно» и «совершенно секретно», поэтому должен сообщать своему руководству о планах поездки за пределы Украины, но этого не сделал.

По информации СБУ, он пересекал границу 29 апреля 2017 в пункте пропуска «Выступовичи». В судебном решении не уточняется цель и время пребывания украинского военного в Беларуси.

Военного оштрафовали по минимальной шкале, предусмотренной Кодексом Украины об административных нарушениях за такие действия - на 510 гривен. Кроме того, он должен заплатить 384 гривни судебного сбора.

Согласно требованиям, одобренным правительством Украины в 2013 году, он должен был перед частным выездом за границу письменно предупредить свое руководство и режимно-секретный орган. Последнему после поездки военный должен был сообщить об обстоятельствах, которые могли привести к утечке секретной информации, а также о заинтересованности такой информацией со стороны иностранцев.

Аналогичные требования в Украине существуют и к представителям региональной и местной власти.