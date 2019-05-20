Хоровой коллектив «Варвиця» храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы пгт. Варва Нежинской епархии УПЦ получил третье место среди приходских хоров на Международном фестивале церковной музыки «Хайнувка» в польском городе Белосток, который проходил 15 - 19 мая.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ, 16 мая хоровой коллектив «Варвиця» принял участие в конкурсном выступлении в филармонии, а на следующий день, 17 мая - в благотворительном концерте в доме инвалидов города Белосток.

В тот же день вечером церковный хор храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы пел в Спральском Благовещенском монастыре, а настоятель храма Нежинской епархии УПЦ Георгий Луценко сослужил. После участники хора приложились к святыням монастыря.

18 мая хоровой коллектив Черниговщины посетил храмы и исторические места Белостока.

19 мая хор «Варвиця» пел Божественную литургию в Благовещенском мужском монастыре города Супрасль. Богослужение совершил епископ Супрасльский Андрей, викарий Билостоцкой епархии (Польская Православная Церковь) в сослужении братии и гостей обители. После Литургии духовенство и верующие совершили пасхальный крестный ход по монастырю. Также состоялась встреча и беседа участников хора с епископом Андреем.

В этот же день были объявлены результаты фестиваля церковной музыки и вручены награды победителям. В категории лучших приходских хоров ими стали хор из Варшавы (I место), хор кафедрального собора Риги (II место) и хор «Варвиця» храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ села Варва (III место).

Завершился фестиваль торжественным гала-концертом.