Коломойский вернулся в Украину, чтобы ближайшие пять лет прожить в Украине и «увидеть верховенство права».

Благодарить за возможность вернуться на родину Коломойскому в первую очередь нужно не Зеленского, а Юрия Витальевича Луценко. С 2017 года уголовные производства в отношении действий бывших руководителей и собственников «Приватбанка» затягивались и разваливались. В частности, дела о доведении банка до неплатежеспособности и о незаконном выводе средств. В то же время, по словам экс-министра финансов Александра Данилюка, возбуждались и активно продвигались дела против руководства уже национализированного «Приватбанка», Минфина и НБУ в связи с их якобы незаконными действиями, направленными на выяснение обстоятельств доведения банка до банкротства. А также дела против привлеченных международных советников, документировавших схемы незаконного выведения денег из «Приватбанка» его бывшими владельцами и менеджментом.

О том, что Коломойский поддерживал отношения с Юрием Луценко, нардеп Сергей Лещенко сообщал еще летом 2016 года, до национализации «Приватбанка». Встречи и общение продолжались и после того, как олигарх покинул Украину. Еще до истории с развалом дел по «Приватбанку» Юрий Витальевич, по мнению главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, заморозил дело против авиакомпании «МАУ», совладельцем которой является Коломойский.

Сохранилось уникальные фото, подтверждающее тесное сотрудничество между командами Коломойского и Луценко.

На снимках запечатлено, как летом 2018 года адвокат Коломойского, а ныне - один из главных претендентов на должность главы Администрации президента Андрей Богдан встречается в ресторане с начальником Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры Владимиром Бедриковским.

На встречу Бедриковский идет с пустыми руками, а возвращается с плотно набитым портфелем.

Источники в ГПУ утверждают, что такие встречи проходили регулярно. И размер портфеля каждый раз был впечатляющим. Возможно, поэтому Игорь Коломойский сегодня ратует за то, чтобы оставить Луценко и его людей в Генпрокуратуре «хотя бы до выборов в парламент», против чего выступает новый президент.

Кто же такой Владимир Бедриковский, выступавший связным между олигархом и генпрокурором?

В ГПУ Владимира Владимировича называют не просто соратником, а «кассиром» Юрия Луценко. Бедриковский - давний знакомый генерального прокурора. Еще при президенте Ющенко, когда Луценко возглавлял Министерство внутренних дел, Бедриковский был его первым заместителем, получив из рук Юрия Витальевича звание генерал-полковника милиции. Когда же в 2016 году Луценко стал генпрокурором, Бедриковский получил должность начальника влиятельного департамента в ГПУ.

Уже осенью 2016 года Бедриковский попадает в первый скандал. Журналисты программы «Схемы» находят под Киевом дом площадью 583 квадратных метра, записанный на 80-летнюю маму генерала и не указанный в его декларации о доходах. Мама стала обладательницей роскошного дома еще в 2009 году, когда Владимир Бедриковский работал в МВД. В 2014 году Бедриковский, его жена и сын выкупили еще четыре участка возле имения, получив доступ к водоему. Журналисты выяснили, что мама Бедриковского проживает в Черновцах. В письменном ответе пресс-служба ГПУ подтвердила, что Бедриковский живет в доме матери, но каким образом она приобрела такое дорогое жилье – неизвестно. Откуда у семьи Бедриковских средства на покупку дома? Ведь соратник Луценко с 1987 года работает в «органах», бизнесом никогда не занимался. Впрочем, «злые языки» утверждают, что Бедриковский более 15 лет опекал деятельность коммерческих структур, созданных братьями Савлоховыми, что вполне объясняет появление немалой сумму на покупку огромного дома.

В Генеральной прокуратуре Владимир Бедриковский кроме прочего отвечал за очень ответственное направление – таможню. Почти сразу действия Бедриковского начали совпадать с интересами известного одесско-израильского бизнесмена Вадима Альперина. Его группа контролировала импорт тканей в Украину, оформляя товар по заниженной стоимости на таможенном посту «Столичный» (Киев). Конкурентом Альперина выступала группа контрабандистов, завозившая ткани через Сумскую таможню, снабжая товаром харьковский рынок «Барабашова». В ноябре 2016 года некий ветеран АТО сообщает в сумское управление ГФС о том, что киевское ООО «Торгест», директор которого числится без вести пропавшим, наладило оформление через киевскую таможню тканей по заниженной стоимости. Груз в количестве 200 тонн арестовывается и отправляется в качестве «трофея» в Сумы. Но вскоре в ситуацию вмешалась надзорная прокуратура Бедриковского. В здании ГУ ГФС в Сумской области провели обыск при помощи спецназа СБУ. После чего статус-кво на рынке контрабанды тканей был восстановлен. На потоки Альперина уже никто не покушался.

А уже в начале 2017 года у Бедриковского появляется и собственный «король контрабанды»: на службу в Департамент по надзору Генпрокуратуры заступает легендарный Сергей Сердюк. Полковника Сердюка Бедриковский забирает в ГПУ из Нацполиции. Уже на момент появления в Генпрокуратуре Сердюк был достаточной известной личностью на мире контрабанды. К примеру, его имя связывали с неким ООО «Фламенго», растаможившим летом 2016 года восемь контейнеров, в которых обуви было всего 10%, а все остальное - это застежки, пряжки и подошвы. Это отработанная схема, известная любому начинающему таможеннику как «пересорт», когда под видом более дешевого товара оформляется более дорогой.

В июне 2018 года фамилия Сердюка станет известной всей стране. На Одесской таможне арестуют его 37 контейнеров с обувью, тканями, хозяйственными товарами на общую стоимость не менее 15-20 млн долларов. В июле партнер Сердюка Денис Аминев совершит кражу арестованного груза со склада. Скандал получится настолько громким, что генпрокурор Юрий Луценко неожиданно решит возглавить борьбу с собственным подчиненным, признав, что работает под одной крышей с человеком, группировка которого входит в четверку крупнейших контрабандных кланов страны. На брифинге в ГПУ Луценко пояснил, что не может уволить Сердюка, поскольку тот «прячется где-то полгода на больничном».

Денис Аминев был арестован, но вышел под залог. Дело о краже контейнеров благополучно похоронено Генеральной прокуратурой.

Несмотря на заслуги в деле защиты собственников «Приватбанка» от беззакония «режима Порошенко», Владимир Бедриковский, по-видимому, не рассчитывает остаться в Генпрокуратуре. 19 апреля он получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью.

Ничего удивительного. Ведь на «выход готовится» вся команда в Генеральной прокуратуре и СБУ, с 2015 года «опекавшая» таможню.

Написал заявление и первый замглавы СБУ Павел Демчина. По информации наших источников, из СБУ уйдет и его заместитель Сергей Коваленко – одноклассник нардепа Александра Грановского, которого он забрал в СБУ из МВД.

В отличие от героя программ журналистских расследований Демчины, фамилия Коваленко в СМИ почти не звучала. Новоиспеченный генерал-майор получил известность недавно. Известный журналист Юрий Бутусов заявил, что именно Коваленко «задокументировал» бывшего и. о. главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана. Сергей Александрович также участник почти всех громких «таможенных» скандалов, в которых засветилась СБУ. Мало того, его называют куратором заказных дел против начальников таможен и их замов, которые не согласились работать с «офисом по надзору за таможней» Бедриковского и Демчины.

Впервые фамилия Коваленко появилась в расследовании программы Дениса Бигуса «Наші гроші» в 2016 году. «В декабре 2015 года на таможенных постах в нескольких регионах страны сложилась типичная ситуация. Таможенное оформление грузовиков с грецким орехом, принадлежавшем различным предприятиям-переработчикам, были остановлены представителями таможни на неопределенный срок со ссылкой на письма из СБУ. По подсчетам «Наших грошей», в тот период на таможнях были заблокированы не менее 150 тонн ореха на сумму более $1 млн. При этом представители таможен уже осуществили осмотр товара и проверку документов», - сообщали авторы программы.

Письма с требованием остановить таможенное оформление конкретных экспортеров подписывал заместитель начальника ГУБКОП СБУ Сергей Коваленко.

«Орешники» считают, что такие действия СБУ направлены на восстановление схем по уплате взяток за проезд фур с орехами, которые существовали при президентстве Виктора Януковича ($8-12 тыс. с одной машины). В день визита «Наших грошей» в СБУ автор писем Сергей Коваленко по телефону пообещал объяснить журналистам суть претензий Главка «К» к «орешникам». Однако в тот же день отменил запланированную встречу и в дальнейшем категорически отказался от комментариев. Зато из СБУ на таможни, очевидно, поступило указание отпустить грузы с орехом, поскольку таможенники без всяких объяснений и дополнительных требований начали завершать таможенное оформление», - рассказали журналисты программы Дениса Бигуса.

По иронии судьбы, через два года «борцы с «ореховой мафией» Коваленко и Бедриковский организуют «ореховое дело» против людей Гройсмана и Продана, пытаясь арестовать и посадить руководство Винницкой ГФС.

После орехов были коньячный спирт и сжиженный газ. В начале 2017-го с формулировкой «финансирование терроризма» СБУ начала тормозить на таможне отдельные партии сжиженного газа и искать в них отравляющие и сильнодействующие вещества. Под прицелом спецслужбы оказалось полтора десятка фирм, на которые по итогам 2016 г. пришлось около 40% импорта сжиженного газа. СБУ также попросила «Укрзалізницю» проверить цистерны «террористов» на предмет неисправностей. По информации «Зеркала недели», «почерк выдал начальника отдела «К» СБУ Павла Демчину и его зама Сергея Коваленко, прославившихся в войне с экспортерами грецких орехов».

Впрочем, далеко не все и всегда на таможне стремились выполнять сомнительные задачи по блокированию грузов, которые приходили от Главка «К» СБУ. Имея свой безопасный «заработок», таможенники не горели желанием ввязываться в агрессивный шантаж импортеров, чреватый скандалами в СМИ, и налаживание масштабных контрабандных потоков. Чтобы решить эту проблему, была активно запущена схема «торпеда», куратором которой выступил Сергей Коваленко. В помощь ему из харьковского СБУ в Киев перевели на повышение Игоря Олексюка. Несговорчивых таможенников провоцировали на взятку. В обмен на закрытие дела предлагали работать вместе. Иногда просто подбрасывали меченые купюры. Как в случае с бывшим начальником Волынской таможни Виктором Кривицким, в последствии - замглавы ГФС по таможенному направлению. Подопечные Коваленко через бизнесменов-агентов как не старались, а ничего всучить Кривицкому не смогли. Дали мелкую взятку одному из инспекторов-практикантов. После чего торжественно нашли меченую купюру в доме Кривицкого. Но «торпеда» с Кривицким была организована слишком топорно. Удалось не просто доказать, что деньги подброшены, но и возбудить уголовные дела против сотрудников СБУ и прокуратуры, организовавших подлог.

В июне 2018 года, по словам Юрия Бутусова, управление «К» под руководством Демчины и Коваленко, потренировавшись на чиновниках уровня начальника таможни, заказало самого главу фискалов, а также его покровителя - премьер-министра Владимира Гройсмана. В письме на Житомирскую таможню, подписанном Демчиной, говорится о просьбе ведомства предоставить информацию об автомобиле Mercedes GLE 350D, принадлежащем Елене Гройсман. В частности, таможенную декларацию, акты о проведении осмотра транспортного средства, свидетельство о регистрации, инвойсы и другие платежные документы, договор об оказании услуг таможенного брокера.

В группу по «надзору за таможней», кроме Владимира Бедриковского, Павла Демчины и Сергея Коваленко, входил и еще один участник – Сеяр Куршутов, также креатура Александра Грановского. Куршутов выполнял роль политической «крыши», налаживал контакты и связи с бизнесом и другими силовыми структурами, создавал проблемы несистемным контрабандистам.

Есть мнение, что Сеяр Куршутов и сегодня пытается наладить отношения с некоторыми представителями команды Владимира Зеленского. Тем временем, другие члены «офиса по надзору за таможней» - Демчина, Бедриковский и Коваленко - уже готовят себе «запасные аэродромы», видимо, не рассчитывая на лояльное к себе отношение при новой власти.