Оппозиционный блок поддержит все мирные инициативы Президента Владимира Зеленского. Об этом заявил лидер фракции Оппоблока Вадим Новинский, комментируя инаугурационную речь Зеленского.

«Наша фракция первой встала и начала аплодировать заявлению Владимира Зеленского о том, что его главная задача – установить твердый мир и обменять пленных. И ради этого он готов на непопулярные шаги. И если Президент действительно пойдет по этому пути, а не будет его симулировать, как его предшественник, Оппозиционный блок полностью поддержит главу государства». Для этого, по мнению Вадима Новинского, необходимо вступить в прямой диалог с «ДНР», «ЛНР» и Москвой, к чему вот уже пять лет призывает Оппоблок. «Компромисс — это признак мудрости, и он должен и может быть достигнут на основе наших национальных интересов», - подчеркнул Вадим Новинский.

Для достижения мира, по мнению главы фракции Оппоблока, необходимо принять давно обещанные властью законы. «Мы будем настаивать на рассмотрении парламентом в ближайшее время пакета законопроектов о выполнении Минских соглашений. Оппозиционный блок разработал 11 законопроектов – об амнистии, об интеграции Донбасса, о возобновлении социального обеспечения жителей региона и др.»

По словам лидера оппозиции, Оппоблоку близка и позиция Владимира Зеленского в том, что касается объединения общества.

«Для этого парламенту необходимо принимать законы, которые будут предотвращать и урегулировать социальные конфликты. Мы поддерживаем и принятие во втором чтении Избирательного кодекса с открытыми партийными списками. На ближайшем заседании парламента 28 мая необходимо начать рассматривать поправки к нему и проголосовать его».

«Речь Владимира Зеленского была честной и откровенной, он говорил как человек, неискушенный в политике. Даже если он будет ошибаться, но искренне, народ примет его ошибки, политическая ложь за последние пять лет стала для общества неприемлемой».

Как заявил Вадим Новинский, Оппозиционный блок готов к досрочным парламентским выборам, о старте которых заявил Владимир Зеленский с трибуны парламента.

«Действующий созыв парламента полностью себя дискредитировал перед народом, лишился его поддержки, а с ней - и легитимности. Выборы – это демократическая процедура, давайте спросим у народа, кому он доверяет и честно проведем их. Но мы считаем, что даже в этом случае мотивационная часть Указа президента о роспуске парламента из-за отсутствия коалиции должна быть безупречной с точки зрения Конституции», - резюмировал Новинский.