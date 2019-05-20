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Королева Великобритании Елизавета II поздравила президента Украины Владимира Зеленского по случаю инаугурации.

«Сегодня по случаю инаугурации Ее Величество Королева прислала свои наилучшие пожелания новому президенту Украины Владимиру Зеленскому», - говорится в сообщении британского посольства в Facebook.

Там отметили, что согласно протоколу не имеют права печатать текст поздравления перед тем, как это сделает сам адресат.  

Как сообщал ForUm, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу Президента Украины в сессионном зале Верховной Рады. 
ForUm

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