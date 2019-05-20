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В Житомире и на Волыни 19 мая освятили новые храмы Украинской Православной Церкви.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Житомирской епархии УПЦ, новый храм в честь святой равноапостольной княгини Ольги освящен в Житомире. Чин освящения совершили митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим и митрополит Уманский и Звенигородский Пантелеимон.

Ольгинский храм возведен в Смоковском парке Житомира, его строительство продолжалось более 15 лет. Наиболее активно работы проходили последние пять лет, когда строительством церкви занялся новый настоятель прихода протоиерей Дионисий Грицаюк.

Освящение нового храма проходило в присутствии множества священнослужителей и мирян. По окончании чина и крестного хода вокруг богослужебного здания митрополиты Никодим и Пантелеимон возглавили в храме Литургию.

За труды во славу Церкви Христовой протоиерей Дионисий Грицаюк был удостоен права ношения митры. Меценатам прихода вручены почетные грамоты и церковные ордена.

В этот же день храм-часовня в честь мученицы Галины освящен в селе Малая Осница Маневицкого района Волынской области. Чин освящения и Божественную литургию возглавил епископ Волынский и Луцкий Нафанаил, сообщает Volyn.church.ua.

По окончании богослужения епископ Нафанаил поздравил общину со знаменательным событием – освящением храма. Прихожанам и благотворителям, принявшим активное участие в строительстве часовни, владыка вручил благодарственные грамоты.
ForUm

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