В городе Кобеляки Полтавской области директора местного отделения одного из банков инсценировал разбойное нападение на себя, во время которого нападающий завладел деньгами в сумме 1,4 миллиона гривен, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Напомним, «покушение на убийство и разбойное нападение» на директора местного отделения одного из банков в Кобеляках произошел 13 мая, около 19:00. По предварительной информации, которую в то время получила полиция, неизвестный в маске совершила нападение на потерпевшего сзади, нанеся удар по голове.

Реализовав комплекс оперативно-розыскных и следственных действий, полиция, под дпроцессуальным руководством областной прокуратуры, установила, что разбой был инсценировкой, в которой свою роль сыграл и сам 50-летний «потерпевший».

Кроме директора филиала банка в совершении разбойного нападения обоснованно подозреваются двое мужчин - 50-и и 39-и лет.

В настоящее время фигуранты задержаны, им объявлены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Деньги, маски и другие вещественные доказательства изъяты. Продолжается досудебное расследование.