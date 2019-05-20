также в разделеПроисшествия
На Волыни легковушка врезалась в дом, есть пострадавшие 6
В Житомире сгорела АЗС, есть пострадавшие 54
В центре Харькова подожгли волонтерскую палатку 70
Сутки в ООС: 11 обстрелов, ранен 1 военный 21
Музей Революции Достоинства назвал снос забора погромом 35
Пограничники задержали 6 иностранцев 23
За сутки в зоне ООС зафиксирован один вражеский обстрел 22
В результате взрыва гранаты в Харькове погибли два человека 125
Грузовики столкнулись лоб в лоб в Николаевской области 83
Боевики били из 152 калибра, четверо военных ранены 45
СЦКК: Боевики обстреляли жилые дома в Золотом 25
На Харьковщине задержали полицейских за покрывание наркоторговцев 43
Полицейского задержали на взятке в 2 тысячи долларов 20
На Донбассе задержали подрывника гранаты возле магазина 19
В Кропивницком сильный ливень превратил дороги в каналы 68
На Донбассе ранены трое украинских военных 19
В Старобельске мужчина подорвал гранату в банке: один погибший, 6 ранены 430
СМИ: В Кривом Роге маршрутка въехала в людей на остановке 115

В городе Кобеляки Полтавской области директора местного отделения одного из банков инсценировал разбойное нападение на себя, во время которого нападающий завладел деньгами в сумме 1,4 миллиона гривен, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Напомним, «покушение на убийство и разбойное нападение» на директора местного отделения одного из банков в Кобеляках произошел 13 мая, около 19:00. По предварительной информации, которую в то время получила полиция, неизвестный в маске совершила нападение на потерпевшего сзади, нанеся удар по голове.

Реализовав комплекс оперативно-розыскных и следственных действий, полиция, под дпроцессуальным руководством областной прокуратуры, установила, что разбой был инсценировкой, в которой свою роль сыграл и сам 50-летний «потерпевший».

Кроме директора филиала банка в совершении разбойного нападения обоснованно подозреваются двое мужчин - 50-и и 39-и лет.

В настоящее время фигуранты задержаны, им объявлены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Деньги, маски и другие вещественные доказательства изъяты. Продолжается досудебное расследование.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги