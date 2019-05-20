Владимир Зеленский принес присягу Президента Украины в сессионном зале Верховной Рады. Затем он принял командование Вооруженными силами.

Также Зеленский предложил членам правительства, генеральному прокурору и главе СБУ подать в отставку. Также Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и министр обороны Степан Полторак подали в отставку.

Вечером об отставке заявил и глава правительства Владимир Гройсман.

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