Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в представлении командующих видов Вооруженных сил Украины и руководителей силовых ведомств, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.
Возле Мариинского дворца перед Президентом прошли торжественным маршем воины Почетного караула. После этого руководители силовых ведомств и командующие были торжественно представлены Зеленскому.
Верно служить Украине пообещали министр обороны Украины Степан Полторак, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины - Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко, командующий Сухопутных войск ВСУ Сергей Попко, командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов, командующий Военно-морских сил ВСУ Игорь Воронченко, командующий десантно-штурмовой войск ВСУ Михаил Забродский, командующий Сил специальных операций Игорь Лунев, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал, председатель Национальной полиции Сергей Князев, председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и исполняющий обязанности командующего Национальной гвардии Украины Николай Балан.
Как ранее сообщал ForUm, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу Президента Украины в сессионном зале Верховной Рады.
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