Сегодня, 20 мая, в Киеве ограничено движение транспорта по ряду улиц по случаю инаугурации новоизбранного президента Украины, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

С 7:00 19 мая до завершения мероприятий будет частично ограничено движение транспорта на улице Липской от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской.

20 мая с 6:00 до окончания торжественных мероприятий будет временно ограничено движение по ряду улиц: проспект Бажана от Харьковской площади до Южного путепровода;

Надднепрянское шоссе от Южного путепровода до моста Патона; Набережное шоссе от моста Патона до Днепровского спуска;

Днепровский спуск от Набережного шоссе до Парковой дороги;

аллея Героев Крут от площади Андрея Первозванного до площади Славы;

улица Ивана Мазепы от площади Славы до станции метро «Арсенальная»;

улица Михаила Грушевского от улицы Московской до Петровской аллеи;

Парковая дорога от улицы Михаила Грушевского до аллеи Героев Крут;

улица Шелковичная от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейной;

улица Круглоуниверситетская от Бессарабской площади до улицы Лютеранской;

улица Лютеранская от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;

улица Архитектора Городецкого от улицы Крещатик до улицы Ольгинской;

улица Ольгинская от площади Ивана Франко до улицы Институтской;

улица Институтская от улицы Крещатик до Крепостного переулка;

Крепостной переулок от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской; улица Липская от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;

улица Садовая от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;

улица Пилипа Орлика от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;

улица Академика Богомольца от улицы Пилипа Орлика до улицы Шелковичная. Дополнительно предусмотрены временные ограничения движения на проспекте Николая Бажана, Южном мостовом переходе, Надднепрянском шоссе (от Южного моста до моста Патона), Набережном шоссе (от моста Патона до Днепровского спуска) с 6.00 20 мая до окончания мероприятий.

Кроме того, в связи с проведением торжественного заседания Верховной Рады 20 мая в 10:00, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом, соответствующие службы КГГА с 6:00 обеспечат дежурство бригад скорой медицинской помощи на территории правительственного квартала.



Напомним, в день инаугурации у избранного президента Владимира Зеленского запланировано несколько мероприятий.