также в разделеПолитика
Порошенко провел последнее мероприятие в качестве президента 8
Луценко отреагировал на возвращение Портнова 19
Президент уволил Кулебу с должности детского омбудсмена 6
МИД Украины направило ноту Египту по поводу удержания украинских моряков 13
Инаугурация Зеленского: правоохранители переходят на усиленный режим 11
Портнов вернулся в Украину 37
Посол Украины в Австрии прокомментировал отставку вице-канцлера Штрахе 27
Делегацию США на инаугурации Зеленского возглавит министр энергетики 13
На инаугурацию Зеленского ожидают представителей около 60 стран 41
Порошенко уволил скандального замглавы СБУ Демчину 34
Зеленский: Верю, что мы освободим Крым от оккупации 103
Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника 38
Молдову на инаугурации Зеленского будет представлять премьер 27
Зеленский зовет украинцев в Мариинский парк в день инаугурации 79
У Зеленского прокомментировали распад коалиции 395
Порошенко уволил своего советника Медведева 41
Луценко: Сын Байдена не нарушал украинские законы 41
СНБО подтверждает отставку Турчинова 60

В день инаугурации у избранного президента Владимира Зеленского запланировано несколько мероприятий.

Об этом говорится в программе торжественных событий, обнародованной пресс-службой Зеленского

С 10:00 до 11:00 Зеленский примет участие в торжественном заседании Верховной Рады, где принесет присягу на верность украинскому народу.

С 11:05 до 11:20 Зеленский посетит церемонию представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и примет участие в церемонии поднятия государственного флага Украины.

С 11:20 до 11:50 запланировано встречи Зеленского и его супруги Елены глав иностранных делегаций.

В 12:00 Зеленский будет принимать глав иностранных делегаций, которые прибыли в Украину на церемонию инаугурации.

С 14:30 до 17:00 Зеленский будет проводить двусторонние встречи с главами иностранных делегаций в здании Администрации президента на Банковой в Киеве.

Напомним, где в Киеве ограничат движение накануне инаугурации Зеленского.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

33
Теги