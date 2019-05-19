В день инаугурации у избранного президента Владимира Зеленского запланировано несколько мероприятий.
Об этом говорится в программе торжественных событий, обнародованной пресс-службой Зеленского
С 10:00 до 11:00 Зеленский примет участие в торжественном заседании Верховной Рады, где принесет присягу на верность украинскому народу.
С 11:05 до 11:20 Зеленский посетит церемонию представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и примет участие в церемонии поднятия государственного флага Украины.
В 12:00 Зеленский будет принимать глав иностранных делегаций, которые прибыли в Украину на церемонию инаугурации.
С 14:30 до 17:00 Зеленский будет проводить двусторонние встречи с главами иностранных делегаций в здании Администрации президента на Банковой в Киеве.
Напомним, где в Киеве ограничат движение накануне инаугурации Зеленского.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время