Вчера, 19 мая, в Харькове в ходе митинга против возвращения проспекта Петра Григоренко имени маршала СССР Георгия Жукова произошли столкновения.

Акция под названием «Нет мяснику Жукову на карте Украины» состоялась у памятника маршалу СССР. В ней приняли участие около 200 харьковчан. Этот митинг приурочили ко Дню памяти жертв политических репрессий, сообщает Громадське.

Участники акции принесли с собой кирпичи, чтобы положить их у постамента памятника. Они объяснили, что кирпич символизирует погибших в боях Второй Мировой войны под командованием Жукова.

На акции харьковчане держали в руках множество плакатов с изображениями маршала Жукова в образе «мясника», с надписями «Маршалу смерти место на кладбище истории» и другими.

Участники митинга заявили, что выступают за демонтаж памятника, но отметили, что это надо делать на законных основаниях.

В противовес участникам акции собрались сторонники Жукова, которые пытались не позволить активистам положить кирпичи к памятнику, вследствие чего возникли столкновения.

Противники Жукова также раздавали прохожим листовки на которых было указано: «Руки Кернеса давно уже по локоть в наших карманах, а руки маршала Жукова, которого он так прославляет, по локоть в крови солдат - украинских чернопиджачников, которых бросали в бой без подготовки, амуниции и оружия, только с кирпичом в руке».

Акция завершилась запуском плаката с изображением маршала Жукова в образе «мясника» к небу, привязанным к воздушным шарикам.

У Харкові сталися сутички під час мітингу проти перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект імені маршала СРСР Георгія Жукова pic.twitter.com/ThEOnvvHsH — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 мая 2019 г.

Напомним, 8 мая мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию, в которой требуется вернуть проспекту имени Петра Григоренко имя маршала Жукова. В последствии петиция набрала необходимое количество голосов.