Президент Петр Порошенко уволил Александра Турчинова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Соответствующий указ №297/2019 от 19 мая обнародован на сайте Главы государства.
«Уволить Турчинова Александра Валентиновича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», - говорится в документе.
Напомним, 17 мая Турчинов подал в отставку в связи с прекращением полномочий Президента Украины.
Он занимал должность секретаря СНБО Украины с января 2015 по май 2019 года.
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