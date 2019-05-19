В субботу, 18 мая, в результате непогоды в Хмельницкой области сработала автоматическая система защиты электролиний и электрораспределительного оборудования, обесточены 71 населенный пункт в 12 районах области.
Об этом сообщает областная ГСЧС.
«Как следствие, 2 поваленных дерева и подтопления улиц, дворов и подвальных помещений частных домохозяйств … За прошедшие сутки спасатели Хмельницкой области 53 раза привлекались к ликвидации последствий непогоды», — говорится в сообщении.
Всего к ликвидации непогоды были привлечены 30 единиц техники, 33 мотопомп и 113 человек личного состава.
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