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В субботу, 18 мая, в результате непогоды в Хмельницкой области сработала автоматическая система защиты электролиний и электрораспределительного оборудования, обесточены 71 населенный пункт в 12 районах области.

Об этом сообщает областная ГСЧС.

«Как следствие, 2 поваленных дерева и подтопления улиц, дворов и подвальных помещений частных домохозяйств … За прошедшие сутки спасатели Хмельницкой области 53 раза привлекались к ликвидации последствий непогоды», — говорится в сообщении.

Всего к ликвидации непогоды были привлечены 30 единиц техники, 33 мотопомп и 113 человек личного состава.
ForUm

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