Государственный департамент Соединенных Штатов Америки (США) принял решение о продаже оружия Южной Корее, Японии и Канаде на более 1 млрд долларов. Об этом сообщает Defense News .

Согласно решению Госдепа, Канада получила разрешение на покупку 425 легких конверсионных комплектов MK 54 общей стоимостью 387 млн долларов. Южная Корея закупит 94 ракеты SM-2 Block IIIB на 313,9 млн долларов.

Кроме того, Япония получила разрешение на закупку 160 ракет средней дальности AIM-120C-7 на 313 млн долларов.

Отмечается, что в течение 30 дней Конгресс США должен принять военные контракты о продаже оружия.

Напомним, ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что в следующем году Вашингтон увеличит военную помощь Украине. Военная помощь должна увеличиться как по линии Пентагона, так и Госдепа. Речь идет о военно-технической помощи, включая летальное оружие оборонительного характера, поддержку Министерства Украины по делам ветеранов, а также ряд программ реформирования.