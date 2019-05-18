В Киево-Печерской лавре прошло отпевание советника Президента Украины, бывшего министра культуры Украины Юрия Богуцкого, который скончался 4 мая после тяжелой болезни.

Фото: УПЦ

Отпевание покойного совершил наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в Успенском соборе монастыря в сослужении управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония, архиепископа Винницкого и Барского Варсонофия, а также братии Святой Печерской обители 17 мая. Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ.

Юрий Петрович Богуцкий родился 24 сентября 1952 в Херсонской области. Окончил Херсонское училище культуры и Киевский государственный институт культуры. В 1997 году получил звание профессора, в 2001 году стал кандидатом философских наук. В 1999 году примерно полгода был министром культуры и искусств Украины. В 2006-2007 годах также занимал должность министра культуры и туризма. С 2010 по 2013 год был первым заместителем министра культуры Украины. С 2014 по 2019 год - советник президента Украины по вопросам культуры.