XXII Конгресс ФФУ принял решение о переименовании Федерации футбола Украины в Украинскую ассоциацию футбола. Такой шаг стал вторым этапом ребрендинга союза, который начался еще три года назад, сообщается на сайте организации.

По словам ее президента Андрея Павелко, выбор в пользу нового названия закономерен в контексте начала создания новой, европейской истории украинского футбола.

«Такое решение является логическим продолжением реализации нашей стратегии развития украинского футбола, в основу которой легли ключевые инновации и управленческие реформы, реализованные в течение последних нескольких лет в УЕФА. И мы благодарны нашим партнерам из УЕФА за сопровождение и помощь в проведении ребрендинга нашего союза. Приятно слышать, что представители футбольных ассоциаций других стран сейчас обращаются в УЕФА и просят помочь им с модернизацией собственных брендов, чтобы было, цитирую дословно, «как в Украине». Это также является свидетельством успешности нашего выбора и узнаваемости украинских футбольных символов, чему будет способствовать и новое название союза. Ведь теперь аббревиатура в названии на английском выглядит как UAF, то есть хорошо известные всему миру буквы-символы UA - Украина и F - футбол. Такой подход значительно упростит позиционирования популяризацию бренда украинского футбола в Европе и мире», - убежден Павелко.