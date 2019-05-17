Вопрос о Македонской Церкви и о возобновлении диалога с ее представителями был единственным в повестке дня на собрании епископата Сербской Православной Церкви 15 мая.

Фото: orthodoxie.com

Об этом сообщило сербское издание «Политика».

Выполнение решения о продолжении диалога с представителями «Православной Церкви Македонии» будет возложено на Священный Синод Сербской Церкви, который ранее отказывался инициировать возобновление переговоров до тех пор, пока архиепископ Охридский Иоанн (Вранишковский) находился в заключении в македонской тюрьме (владыка Иоанн был освобожден в 2015 году).

При этом, как отмечает издание, 11 мая Константинопольский патриархат сделал заявление, что его Священный Синод «обсудил, в частности, обращение, которое было подано Церковью в расколе в Северной Македонии».

В этом контексте «Политика» ссылается на интервью Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, опубликованное в этой газете в воскресенье, 12 мая, в котором он не исключил, что в Македонии может повториться украинский сценарий.

«Хоть патриарх Варфоломей и говорит, что сейчас не собирается менять границы Сербской Православной Церкви, он также заявляет и о способности Константинопольского патриархата переступить эти границы в случае, если поступит соответствующее ходатайство или появится некая «высшая церковная необходимость». Фанар понимает это по-своему», – приводит издание слова Первоиерарха РПЦ.