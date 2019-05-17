также в разделеПолитика
Климкин написал заявление об отставке 19
СМИ: Турчинов подает в отставку 39
Порошенко одобрил запуск 5G в следующем году 11
Суд открыл производство о запрете выезда из Украины для 180 топ-чиновников 63
В СЕ одобрили решение, открывающее путь к снятию санкций с РФ в ПАСЕ 40
Луценко сложила полномочия представителя Президента в Раде 23
ЕС может запретить въезд украинцам с паспортами РФ 32
Еureporter прокомментировало предложение Медведчука сэкономить на закупке газа $10 млрд 84
Французский сайт потребовал от Зеленского извинений за клевету 197
СМИ: Первый замглавы АП Ковальчук подал в отставку 13
Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции 176
Президент подписал указ об инаугурации Зеленского 48
Порошенко принял отставку Елисеева 22
Венгрия надеется на Зеленского в решении проблем нацменьшинств 10
Советник Зеленского о роспуске Рады: На нарушение закона никто идти не будет 49
Зеленский дольше всех президентов ожидает инаугурацию 36
Замглавы АП Елисеев подал в отставку 28
У Зеленского зовут Кабмин на газовые консультации 37

Американское издание The Hill, близкое к Республиканской партии США, опубликовало обвинения в адрес украинского нардепа Сергея Лещенко.

Журналист Джон Соломон предполагает, что Лещенко в 2016 году получил от российского олигарха деньги за публикацию компромата на Пола Манафорта – главы избирательного штаба Дональда Трампа, пишет Страна.юа.

Автор также пишет, что в показаниях Конгрессу, данных под присягой, Лещенко указывается источником обвинений Трампа в незаконных связях с Россией. Украинский нардеп передал эти данные исследовательской фирме Хиллари Клинтон Fusion GPS, которая выпустила так называемый «Доклад Стила».

Это 35-страничное досье на Трампа, в котором утверждалось, что между предвыборным штабом Трампа и российской разведкой существовал "далеко идущий тайный сговор" по вмешательству в выборы 2016 года посредством компьютерного взлома.

Доклад стоил американскому президенту двух лет под расследованием, которое окончилось ничем.

Также Джон Соломон поговорил с главой САП Назаром Холодницким, который вчера открыл дело по возможным взяткам Сергею Лещенко, после получения которых он купил квартиру в центре Киева за 300 тысяч доллвров.

«Предполагаемые взятки парламентарию и покупка квартиры произошли в то время, когда Манафорт ушел в отставку из-за утечки Лещенко», - пишет издание со ссылкой на украинского спецпрокурора. Уточнятся, что это происходило в августе-сентябре 2016 года.

«Одним из основных доказательств по этому делу, судя по его налоговым декларациям и финансовым отчетам, Лещенко, похоже, не располагает ресурсами для покупки квартиры такой стоимости», - сказал Холодницкий.

Также журналист со ссылкой на украинских официальных лиц заявляет, что посольство США в период президентства Барака Обамы оказывало на Киев давление с тем, чтобы отвести расследование от Лещенко. «Лещенко был одним из людей, которых посол США в Киеве просил украинских прокуроров не преследовать в 2016 году», - сообщает источник издания в украинских правоохранительных органах.

«Лещенко и его действия во время выборов 2016 года в Америке могут заслуживать пристального внимания и на этой стороне океана», - резюмирует Соломон.

Напомним, на днях генпрокурор Луценко признал вмешательство Украины в американские выборы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
2737 грн.
5
Теги