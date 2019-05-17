Американское издание The Hill, близкое к Республиканской партии США, опубликовало обвинения в адрес украинского нардепа Сергея Лещенко.

Журналист Джон Соломон предполагает, что Лещенко в 2016 году получил от российского олигарха деньги за публикацию компромата на Пола Манафорта – главы избирательного штаба Дональда Трампа, пишет Страна.юа.

Автор также пишет, что в показаниях Конгрессу, данных под присягой, Лещенко указывается источником обвинений Трампа в незаконных связях с Россией. Украинский нардеп передал эти данные исследовательской фирме Хиллари Клинтон Fusion GPS, которая выпустила так называемый «Доклад Стила».

Это 35-страничное досье на Трампа, в котором утверждалось, что между предвыборным штабом Трампа и российской разведкой существовал "далеко идущий тайный сговор" по вмешательству в выборы 2016 года посредством компьютерного взлома.

Доклад стоил американскому президенту двух лет под расследованием, которое окончилось ничем.

Также Джон Соломон поговорил с главой САП Назаром Холодницким, который вчера открыл дело по возможным взяткам Сергею Лещенко, после получения которых он купил квартиру в центре Киева за 300 тысяч доллвров.

«Предполагаемые взятки парламентарию и покупка квартиры произошли в то время, когда Манафорт ушел в отставку из-за утечки Лещенко», - пишет издание со ссылкой на украинского спецпрокурора. Уточнятся, что это происходило в августе-сентябре 2016 года.

«Одним из основных доказательств по этому делу, судя по его налоговым декларациям и финансовым отчетам, Лещенко, похоже, не располагает ресурсами для покупки квартиры такой стоимости», - сказал Холодницкий.

Также журналист со ссылкой на украинских официальных лиц заявляет, что посольство США в период президентства Барака Обамы оказывало на Киев давление с тем, чтобы отвести расследование от Лещенко. «Лещенко был одним из людей, которых посол США в Киеве просил украинских прокуроров не преследовать в 2016 году», - сообщает источник издания в украинских правоохранительных органах.

«Лещенко и его действия во время выборов 2016 года в Америке могут заслуживать пристального внимания и на этой стороне океана», - резюмирует Соломон.

Напомним, на днях генпрокурор Луценко признал вмешательство Украины в американские выборы.