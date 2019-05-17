Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов собирается подать в отставку, сообщает издание theБабель со ссылкой на источники в Администрации Президента.

По данным источника, он планирует объявить о решении в пятницу, 17 мая.

В пресс-службе Турчинова изданию не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

В то же время, как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в СНБО, Турчинов собирается в отставку до завершения каденции президентства Петра Порошенко.

По словам собеседника УП, в ведомстве готовят соответствующее заявление об увольнении, которое подадут на подпись президенту Петру Порошенко.

Указом президента Порошенко Турчинова назначили на должность секретаря СНБО в декабре 2014 года.

Напомним, 17 мая депутат Верховной Рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко сложила полномочия представителя Президента в Раде.