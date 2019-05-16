В Украине мобильную связь 5G могут запустить уже в 2020 году. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информации Александр Животовский.

«5G возможно уже со следующего года. Мы анализируем частоты, которые могут быть использованы для 5G. Некоторые уже очевидны - это 700 МГц и 3400 МГц. Детали относительно остальных необходимых частот - а это выше 20 ГГц - будут определены этой осенью», – отметил он.

По словам Животовского, ключевым моментом на этом этапе является достижение договоренностей с вещателями и военными об условиях перехода с 700-800МГц в более низкие диапазоны. «В мире это называется освобождением «цифрового дивиденда» и все страны это сделали лет сто назад. По очевидным причинам договариваться с Нацсоветом и вещателями будем после окончания выборов», – подчеркнул он.

«Также необходимый ингредиент - это диалог с операторами. Не секрет, что до сих пор открыт вопрос бизнес кейса для 5G. Ведь в отличие от предыдущих технологий «G», пятый - это больше об инфраструктуре и смежных отраслях, чем о наших с вами смартфонах. Поэтому, мы только приветствуем самостоятельные инициативы операторов, а также находимся в сотрудничестве с Министерством инфраструктуры по разного рода кейсам использования новых технологий», – подытожил Животовский.