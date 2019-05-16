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Во время столкновения с активистами организации «АвтоЕвроСила» возле Верховной Рады пострадал сотрудник полиции, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По информации правоохранителей, участники акции пытались перекрыть движение на перекрестке улиц Шелковичной и Грушевского. Когда правоохранители попытались урегулировать ситуацию, один из участников совершил наезд на полицейского.

В главке отметили, что во время задержания преступник угрожал порезать себе вены ножом. Чтобы успокоить мужчину стражи порядка применили слезоточивый газ.

Врачи оказывают необходимую помощь пострадавшему полицейскому. Водителя, совершившего наезд на полицейского, доставили в Печерское управление полиции, где устанавливают его анкетные данные и берут объяснения.

Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения первоочередной проверки будет дана правовая оценка.

Напомним, сегодня возле Верховной Рады произошло столкновение между митингующими - активистами организации «АвтоЕвроСила» - и правоохранителями.
ForUm

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