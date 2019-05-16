За семь лет в должности заместителя главы Федерации профсоюзов Украины Владимир Саенко приобрел 3 квартиры в Киеве и 2 дома в Черкасской области. Об этом сообщает Вибір медіа.

По данным издания, официальный совокупный доход семьи Саенко не покроет стоимость даже одной квартиры в столице. Так, его Супруга Анжела возглавляет предприятие «Лагуна-1», которое издает журналы. По данным ГФС, компания неприбыльная, ее содержание обходится в 360 тыс. грн в год. Она также получает символическую зарплату в ООО «Росичи» (основатель Владимир Саенко). В этом же предприятии работает их сын Александр. Скромная зарплата не мешает ему содержать «коллекцию» люксовых авто, которая включает Lexus GS300, AUDI Q7 и BMW X6.

В пользу незаконных источников прибыли замглавы Федерации профсоюзов указывают четыре уголовных производства. Начиная с 2014 года, Владимир Саенко фигурирует в производстве по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере — занижение НДС на сумму 4,7 млн грн налога на прибыль на сумму 4,1 млн грн должностными лицами ООО «Росичи». С 2013 года расследуется производство по факту превышения должностных полномочий, попытки завладеть домом творчества им. Чехова в Крыму, противодействия законной хозяйственной деятельности Национального союза писателей Украины и ЧП «Позитив-Юг», подделки документов, незаконного обращения с оружием и незаконного хранения наркотических препаратов.

Кроме того, ГУ МВД в Киеве расследует уголовное производство в отношении принадлежащего Саенко ЗАО «Юкрейн Петролиум».

Без рассмотрения правоохранительных органов остались еще 5 заявлений в отношении Владимира Саенко или принадлежащих ему фирм. «Как стало известно из информированных источников, через подставное лицо — Кобко Василия Яковлевича — Владимир Саенко банкротит строительные фирмы с целью уклонения от долгов, обязательств и ответственности (ООО «КАТОАН», ООО «Адонис житло буд», ООО «ИБК Адонис»)», — говорится в материале.

Напомним, Владимир Саенко занимает должность заместителя главы Федерации профсоюзов Украины с 2012 года.