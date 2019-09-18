Украина к началу диалога о предоставлении Плана действий относительно членства в НАТО хочет продемонстрировать партнерам прогресс в выполнении критериев членства в Альянсе и понять перспективы расширения НАТО на ближайшие годы.

Об этом в комментарии Укринформу в среду, 18 сентября, заявил и.о. директора Департамента ЕС и НАТО МИД Украины Сергей Саенко в ответ на вопрос, готовится ли Украина начинать на лондонском саммите НАТО диалог о предоставлении Украине Плана действий относительно членства в НАТО.

«Лондонский саммит 3-4 декабря, конечно, является предметом нашего интереса, и мы об этом говорим на всех площадках и в контактах с зарубежными посольствами в Украине. Фактически он является событием года, поскольку связан с 70-летием Вашингтонского договора (относительно создания НАТО. — Ред.). То есть мы должны понять, во-первых, какая концепция закладывается в основу этого заседания, во-вторых, перспективы расширения НАТО на ближайшие годы», - сказал Саенко.

Он подчеркнул, что в контактах с партнерами по Альянсу украинская сторона акцентирует внимание на достижениях нашей страны, а также на политических и военных обстоятельствах, в частности российской агрессии, которые влияют на подготовку Украины к членству в НАТО.

«Я считаю, что нашим «подготовительным документом» должна служить наша готовность отвечать на те вызовы безопасности, которые сегодня существуют. Второй элемент - это продемонстрировать прогресс в выполнении Годовой национальной программы и реформ, в том числе в законодательном поле, необходимых для достижения критериев членства. И третье — благодаря сотрудничеству с партнерами по Альянсу продемонстрировать, насколько серьезно мы готовы противодействовать агрессивным действиям Кремля на востоке Украины и в Крыму», - сказал дипломат.

Он сообщил, что в ближайшее время будет сформирована парламентская делегация Украины в Парламентской ассамблее НАТО, которая приглашена к участию в пленарной сессии в октябре в Лондоне. Кроме того, ожидается визит в Украину делегации Североатлантического совета НАТО во главе с генеральным секретарем НАТО.

«Мы будем обсуждать, где и как Украина продвигается, где есть проблемы, касающиеся ключевых реформ, и соответственно поднимать вопрос, каким образом мы сможем проанализировать ситуацию, чтобы вопрос Украины был поднят нашими партнерами на саммите НАТО в Лондоне», - сказал Саенко.

В завершение он заметил, что «мы не сомневаемся в наших возможностях, но политические решения о начале диалога относительно ПДЧ должны быть взвешенными и подготовленными».

«Наша задача в данном случае - и общества, и правительства, и министерства (иностранных дел. — Ред.), и Верховной Рады, и президента — развеять любые сомнения и продемонстрировать, что Украина обеспечивает курс на интеграцию и членство в НАТО, что она предана целям партнерства и целям Альянса и разделяет все ценности и приоритеты, которые охватываются вопросами коллективной безопасности», - резюмировал и.о. директора Департамента ЕС и НАТО МИД Украины.

Очередной саммит НАТО в честь 70-летия Альянса состоится в Лондоне 3-4 декабря.

Напомним, 7 февраля 2019 года Верховная Рада обратилась к государствам-членам НАТО с призывом поддержать намерения Украины получить членство в Альянсе и на саммите НАТО в Лондоне в декабря 2019 года начать формальный диалог о предоставлении ПДЧ.