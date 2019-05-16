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В Киево-Печерской лавре православные сегодня отметили день памяти преподобного Феодосия - одного из основателей обители.

Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, тысячи киевлян и гостей города пришли на праздничную литургию в Успенском соборе, после чего прошли крестным ходом к Дальним пещерам.

«Преподобный Феодосий показывает нам пример того, каким должен быть настоящий христианин. Его молитвами утверждается вера на нашей земле. Нам же стоит только осмыслить свою жизнь, постараться исправиться», - сказал митрополит Павел во время проповеди.

Во время богослужения были вознесены молитвы о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

После крестного хода с иконой преподобного Феодосия Печерского, у Дальних пещер состоялся молебен. Верующих благословили и окропили святой водой.
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