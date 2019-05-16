Окружной административный суд признал противоправным и недействительным постановление Кабинета Министров №226 от 6 марта, которое наделяет собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение председателя и членов правления НАК «Нафтогаз Украины» без представления наблюдательного совета.

Об этом говорится в постановлении Окружного административного суда от 14 мая, сообщает Экономическая правда.

Так, суд постановил приостановить действие постановления Кабмина №226 от 6 марта 2019 года, а именно:

в части утверждения подпункта 22 пункта 47 устава «Нафтогаза», согласно которому к исключительной компетенции общего собрания относится избрание и прекращение полномочий председателя и члена правления;

а также в части утверждения подпункта 23 пункта 47 Устава АК, согласно которому к исключительной компетенции общего собрания относится принятие решения об отстранении председателя или члена правления от осуществления полномочий и избрание лица, временно осуществлять полномочия председателя правления до вступления решения по данному делу в законную силу.

Напомним, 21 марта Кабмин внес изменения в устав НАК «Нафтогаз Украины», наделив собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение председателя и членов правления без представления наблюдательного совета.

В 2016 году правительство приняло решение о передаче управления 100% акций государства ПАО «НАК «Нафтогаз Украины» Кабинету Министров.