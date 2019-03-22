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Посольство США в Украине выразило обеспокоенность в связи с внесением изменений в устав НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

«Мы внимательно рассматриваем неожиданные изменения в устав «Нафтогаза» и обеспокоены возможными последствиями этих изменений», - говорится в сообщении.

Кабмин внес изменения в устав НАК, касающиеся порядка назначения председателя и членов правления. Теперь правление, в том числе и его председатель, будут избираться без представления набсоветом.
ForUm

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