В оккупированном Крыму российские силовики посетили дом лидера крымских татар Мустафы Джемилева для сверки данных с имеющимися у них списками лиц, подозревающихся в причастности к террористической деятельности. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«15 мая 2019 года днем в Бахчисарае российские оккупанты - участковые полицейские посещали дома крымских татар и опрашивали их жителей, сверяясь с имеющимися у них списками. При этом, участковая 6-го микрорайона Екатерина Яхова зашла в дом, где проживает супруга лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева г-жа Сафинар Джемилева. В момент прихода участковой Яховой в доме Сафинар ханум был лишь ее взрослый сын Эльдар, приемный сын Мустафа Агъа», – написал он.

По словам Чубарова, участковая российской оккупационной полиции Екатерина Яхова выяснила личные данные Эльдара, сверила записанные ею данные под личную подпись опрошенного. «На вопрос, в чем причина ее прихода к ним в дом и смысл процедуры опроса, участковая Екатерина Яхова продемонстрировала Эльдару некий список, в который были включены несколько десятков фамилий, заявив при этом, что все они, включая Эльдара, подозреваются в причастности к террористической деятельности», – сообщил он.

«Мы просим крымскотатарских активистов, адвокатов, гражданских журналистов в Крыму тщательно мониторить ситуацию накануне и в день 18 мая – Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Не исключено, что российские оккупанты готовят новые масштабные провокации в отношении крымских татар», – подчеркнул глава Меджлиса.